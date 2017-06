publié le 01/06/2017 à 10:42

Panique dans un avion de la Malaysia Airlines. Un vol de la compagnie a dû faire demi-tour et retourner à Melbourne mercredi 31 mai à cause d'un passager sri-lankais menaçant qui tentait d'entrer dans le cockpit et affirmait avoir une bombe, ont annoncé des responsables. Le passager, qui a créé la panique dans l'avion avant d'être maîtrisé par l'équipage et d'autres passagers, a été arrêté et emmené par la police australienne après l'atterrissage de l'appareil.



Les autorités ont ensuite indiqué que l'homme était sorti quelques heures plus tôt de soins psychiatriques. "Il était sorti (mercredi) de soins psychiatriques, et nous pensons qu'il a ensuite acheté un billet d'avion, avant de se rendre à l'aéroport et d'embarquer", a déclaré aux journalistes le chef de la police de l'État australien de Victoria, Graham Ashton.

Plusieurs passagers sont parvenus à immobiliser au sol et à ligoter le forcené, avant que l'appareil n'effectue un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Melbourne. Des agents d'une unité d'élite de la police sont ensuite montés à bord pour prendre en charge l'homme.



Le suspect, qui vivait dans la banlieue de Melbourne de Dandenong et étudiait dans une école de cuisine, avait affirmé avoir une bombe qui s'est en fait avérée être une enceinte Bluetooth à peine plus grosse qu'un smartphone, a dit Graham Ashton. Il a ajouté que cette affaire n'avait rien de terroriste, mais impliquait un homme souffrant de troubles psychiatriques.