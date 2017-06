publié le 01/06/2017 à 09:08

Les faits sont insoutenables. Dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 mai, un chat a été tué après avoir été torturé, dans le centre de Draguignan (Var). Selon Var-Matin qui révèle l'information, une bande de jeunes aurait torturé l'animal à l'aide de tessons de bouteille, l'aurait frappé, avant de lui arracher les yeux. Les faits se seraient produits entre 1h30 et 5 heures du matin



C'est l’association des Amis des chats de Draguignan qui a retrouvé le cadavre du chat, le matin. Une adhérente parle de "supplice" et d'une "scène macabre" sur Facebook, indique 20minutes.fr. "Quelques personnes ont vu et entendu le supplice de chat et au matin, la scène était macabre", explique-t-elle. L’association de son côté envisage de déposer plainte contre les auteurs des faits.

Toutefois selon les informations de 20minutes, la personne qui aurait assisté à la scène hésiterait à témoigner auprès de la police, par "peur des représailles". La Fondation Brigitte Bardot aurait été saisie de cette affaire, révèle Var-Matin.