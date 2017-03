publié le 17/03/2017 à 23:14

"Nous sommes là !" La teneur du message, pour le moins positive, n'en est pas moins sérieuse. Dans une lettre ouverte adressée aux candidats, de jeunes chercheurs du Muséum national d'Histoire naturelle en appellent à la responsabilité du futur président de la République sur les questions d'écologie et de biodiversité. Revenant sur deux "avancées majeures" du quinquennat Hollande sur ces questions, la COP21 et la loi pour la reconquête de la biodiversité, les jeunes scientifiques se veulent encourageants. "Nous espérons ardemment que ces avancées majeures se traduiront par des actes concrets. Et pour vous aider à émettre des avis scientifiques experts afin de mener à bien ce vaste combat, nous voulons vous dire que nous sommes là !", annoncent-ils dans leur courrier.



Mais la suite de la lettre s'avère nettement moins positive. "Nous avons du mal à nous insérer durablement sur le marché de l'emploi", poursuivent les signataires de la lettre, affirmant que "38% des jeunes docteurs diplômés du Muséum en 2015 sont toujours en recherche d'emploi". Ainsi, les chercheurs invitent le prochain président de la République à garder le "vivier de jeunes gens compétents et motivés" que constitue la recherche française et qui aujourd'hui "n'a pas d'autre choix que de s'expatrier". La lettre aux candidats réclame ainsi "la création de postes de chercheurs", "d'experts scientifiques et techniques" et le "développement et la promotion de nouveaux métiers de la biodiversité". Reste à attendre le 7 mai pour savoir qui devra mener à bien tous ces projets pour la biodiversité française et mondiale.