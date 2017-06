Montpellier : un incendie perturbe une épreuve du bac

publié le 21/06/2017 à 16:47

Certains élèves du lycée Jean Monnet de Montpellier devront plancher un jour de plus que ce que prévoyait le calendrier des épreuves du baccalauréat. Lundi 19 juin, en plein épreuve de LV1 (anglais, espagnol, allemand, italien ou arabe, selon la langue choisie), un départ de feu a été repéré dans le quartier d'Alco-Malbosc dans la ville héraultaise. Le feu de broussailles s'est propagé aux abords du bâtiment devenu pour l'occasion un centre d'examen, provoquant le déclenchement de l'alarme incendie.



Aussitôt, les 110 élèves de terminale S ainsi que 15 candidats des filières ES, S, L et STMG bénéficiant d'un tiers-temps ont été évacués et regroupés dans un coin de la cour. Même si les pompiers ont rapidement réussi à maîtriser l'incendie sans déplorer de blessés, les candidats n'ont pas pu reprendre le cours de l'épreuve, interrompue alors qu'il leur restait 1h10 pour finir de répondre au sujet.

Ces derniers repasseront donc l'épreuve vendredi 23 juin à 14 heures, alors que la fin des épreuves écrites était initialement prévue jeudi 22. "Les candidats étaient logiquement frustrés de ne pas avoir pu composer sur la durée. Pour que ce soit équitable par rapport à tous les autres candidats, il est bien normal qu'ils soient convoqués de nouveau", a expliqué à 20minutes Laurent Thiéffaine, directeur du cabinet du recteur de Montpellier.