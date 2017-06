publié le 15/06/2017 à 13:02

"Tout ce que j’ai le droit de faire est-il juste ?", "La raison peut-elle rendre raison de tout ?" ou encore "Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts ?". Encore une fois cette année, les élèves de terminale ont dû se creuser le cerveau ce jeudi matin, pour répondre aux grandes questions posées lors de l’épreuve de philosophie du baccalauréat.



Quatre heures (ou moins selon l’inspiration de chacun) pour tenter de rendre la meilleure copie dotée d’un coefficient 3 pour les élèves de la filière scientifique, 4 pour ceux en économique et sociale et enfin 7 pour la filière littéraire. Comme chaque année : cette première épreuve et surtout les sujets qui pouvaient tomber angoissent la plupart des élèves. Heureusement, Twitter est là pour dédramatiser la situation avant, pendant et après l’épreuve.



Les sujets que certains auraient préféré avoir

Les réactions filmées

Quand mon correcteur va voir ma copie de philo #bacL #Bacphilo pic.twitter.com/C0M9gUDXiV — Juliette (@Juliettebrn14x2) 14 juin 2017

La tête des terminales quand ils auront fini de lire le sujet du #BacPhilo pic.twitter.com/ZqDfE4TTVD — Le prof de l'être. (@leprofdeletre) 14 juin 2017

Histoire de dédramatiser

Si Rousseau l'a fait.... Crédit : Twitter @dpmev

Sujet L : "Tout ce que j’ai le droit de faire est-il juste ?"

Premières réactions au #BacPhilo #Bac2017 pic.twitter.com/lsZuwyK3Yp — Matthieu Bouvet ¿¿ (@MatthieuBouvet) 15 juin 2017

Les bons conseils

Car la culture, c'est comme la confiture Crédit : Twitter @ArzhelV