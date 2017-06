et Loïc Farge

publié le 15/06/2017 à 08:41

Jessica, 18 ans, de grands yeux bleus, toujours souriante. Ce jeudi 15 juin, elle passe le bac sans sa perruque. À l’abri du regard des autres élèves, dans une petite salle de l’hôpital de la Timone à Marseille. "Je vais pouvoir être dans une pièce toute seule avec un prof. Donc ça c'est génial parce que je me laisse très vite déconcentrer. Je vais avoir une personne qui va m'aider pour relire, je trouve ça génial qu'il fasse ça. Mon objectif c'est d’avoir au moins 10. Mon seul objectif c'est d'avoir mon bac", explique-t-elle.



C'est plus qu’un objectif. C'est un véritable combat. Depuis trois ans, Jessica lutte contre un cancer du cerveau, contre les douleurs, les pertes de mémoire. Elle en parle souvent avec sa maman Coline. "J'ai tellement envie de passer ma terminale que je le fais dans tous les cas. En général, quand je me décourage, ça ne dure pas longtemps", poursuit Jessica.

Comment a-t-elle fait pour réviser son bac entre les opérations, les traitements et leurs effets secondaires ? Grâce à toute une équipe d'enseignants qui s'arrangent pour lui faire cours chez elle et à l'hôpital.