Migrants : "Un engagement fort du Président", pour France terre d'asile

publié le 27/07/2017 à 19:18

Emmanuel Macron ne veut plus un seul migrant dans les rues de France d'ici à la fin de l'année. "C'est un engagement fort du président de la République", reconnaît Pierre Henry, directeur général de France terre d'asile, qui souligne que cela correspond à "ce que les associations et l'ensemble des acteurs institutionnels demandent depuis plusieurs mois".



Pierre Henry dénonce l'inutilité des politiques d'urgence mises en place. "Nous évacuons des personnes des trottoirs parisiens, des grandes villes, sans véritables perspectives. Donc ce qu'il convient de faire, c'est construire un système de premier accueil qui permet d'accueillir tout le monde en dignité et ensuite d'orienter les personnes en fonction, bien évidemment, de leur statut", explique Pierre Henry.

Cet engagement d'Emmanuel Macron signifie qu'il n'y aurait plus de migrants à Calais ou dans le nord de Paris, dans 5 mois seulement. "D'une certaine manière, c'est une injonction faite aux services de l'État de mettre en œuvre une politique digne", estime Pierre Henry.