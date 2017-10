publié le 24/10/2017 à 08:46

"La parole se libère, tant mieux". Invité de RTL ce mardi 24 octobre, Michel Sapin a réagi aux nombreuses révélations à l'heure actuelle concernant des faits d'harcèlement et d'agression sexuelle.



L'ancien ministre de l'Économie et des Finances de François Hollande, qui avait été accusé d'avoir fait "claquer la culotte" d'une journaliste, a cependant déclaré qu'il ne fallait "pas tout confondre". "Il ne faut pas confondre une maladresse avec une agression sexuelle, il ne faut pas confondre un crime comme un viol avec autre chose", a-t-il lancé. Et d'ajouter : "La maladresse peut arriver à tout le monde, on s'en explique et s'en excuse. Mais il ne faut pas tout confondre sinon on porte atteinte au combat des femmes qui est absolument indispensable".

L'ex-pensionnaire se réjouit de la libération de la parole des femmes. "Cette situation, qui était plus acceptée naguère, était une situation dommageable". Michel Sapin conclut : "Je préfère aujourd'hui cette liberté qui fait la lumière et qui va faire changer les comportements à cette omerta d'autrefois".