Météo France place 4 départements de l'Ouest en alerte orange

Des vents violents sont attendus sur la pointe de la Bretagne dans la soirée. Le week-end sera également marqué par des perturbations sur l'ensemble du territoire.

Crédit : Twitter / @francebleubzh À Audierne (Finistère), les vagues s'écrasent contre une digue

par François Quivoron publié le 02/02/2017 à 12:22

Un avis de tempête a été émis par Météo France ce jeudi 2 février. Des vents violents sont attendus à la pointe de la Bretagne en fin de journée et le département du Finistère a été placé en vigilance orange vagues-submersion. Dans l'après-midi, le Morbihan, la Manche et les Côtes-d'Armor ont été placés sous le même statut. Dans son dernier bulletin publié à 11 heures, Météo France estime que le phénomène, "nécessitant une vigilance particulière en raison de très fortes vagues se propageant à la côte", va durer jusqu'à vendredi matin.



"Une dépression atlantique au large du golfe de Gascogne circule vers l'Irlande. Elle est associée à des vents forts de secteur Sud puis Sud-Ouest soufflant sur la Bretagne, détaille Météo France. Ils sont à l'origine des très fortes vagues en provenance du sud-ouest, atteignant le littoral Ouest et Sud de la Bretagne dès ce soir. On observe déjà, aux Pierres Noires, des hauteurs moyennes de vagues atteignant 4,50 mètres, avec des maximales atteignant 7 mètres à 8 mètres."



Deux autres départements seront également surveillés, le Morbihan et la Loire-Atlantique, placés en vigilance jaune. De fortes rafales de vent, localement jusqu'à 130 km/h, sont attendues sur l'ensemble du pays au cours du week-end principalement sur le littoral atlantique, au bord de la Manche et de la Mer du Nord. À l'intérieur des terres, le vent pourrait souffler jusqu'à 100 km/h.