Un jeune homme de 18 ans n'a pas survécu à un arrêt cardiaque, alors qu'il utilisait dans son bain son smartphone branché à une prise.

Crédit : SIPA Une personne s'apprête à recharger son téléphone portable (illustration)

par François Quivoron publié le 02/02/2017 à 11:20

49 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Un jeune homme âgé de 18 ans s'est électrocuté dans son bain et a succombé à un arrêt cardiaque, dimanche 29 janvier. L'incident avait eu lieu dix jours plus tôt, au domicile familial situé dans la commune du Puy-Notre-Dame, près de Saumur, dans le Maine-et-Loire, rapporte le quotidien Ouest-France.



C'est la mère du jeune homme qui a alerté les secours après avoir entendu du bruit dans la salle de bain et découvert son fils, inconscient. La victime utilisait son téléphone portable dans son bain, alors que l'appareil était branché à une prise électrique pour être rechargé. Les équipes de secours ont réussi à réanimer le jeune homme, qui se trouvait en arrêt cardio-respiratoire, avant de le transférer, en urgence, à l'hôpital d'Angers, en hélicoptère.



Les dix jours d'hospitalisation qui ont suivi n'ont toutefois pas permis de le sortir d'affaire. L'édition nantaise de 20minutes.fr révèle que la victime est décédée dimanche dernier. Le parquet de Saumur s'est saisi du dossier et a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de la mort du jeune homme.