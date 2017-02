Le temps de ce jeudi 2 février sera marqué par de la pluie et du vent.

par Marina Giraudeau , Avec AFP publié le 02/02/2017 à 06:02

La pluie a rendez-vous avec le vent jeudi 2 février sur l'Hexagone, annoncé Météo France. Une nouvelle perturbation s'annonce par l'ouest, amorce de vents d'intensité croissante qui se poursuivront jusqu'à la fin de la semaine.



Le vent de sud se fera sentir, modéré sur la façade ouest du pays, avec des pluies marquées. Les pluies s'étendront le matin de l'Aquitaine à la Bretagne et la Normandie avec localement du tonnerre près du littoral. Les pluies gagneront l'après-midi le sud-ouest, le centre du pays, le bassin parisien et jusqu'aux Hauts de France avant de toucher l'est du pays. Les pluies se renforceront en soirée sur le Massif central, où il neigera vers 1.200/1.400 mètres, tout comme dans les Pyrénées.



Quelques éclaircies reviendront l'après-midi sur la Bretagne où la pluie laissera place à quelques averses côtières. Le vent restera fort toute la journée avec des rafales de 80 à 90 km/h sur les côtes bretonnes, 60 à 70 dans l'intérieur de la moitié nord et sur le sud-ouest. Il soufflera très fort sur les crêtes pyrénéennes, parfois au delà de 100 km/h.



Sur le sud-est, le temps s'annonce aussi assez mitigé. Du Languedoc-Roussillon à PACA et au sud du Massif central, le ciel sera très nuageux dès le matin avec des pluies d'abord faibles et éparses, plus régulières sur les Cévennes. En fin de journée, les pluies deviendront plus marquées en s'étendant au pourtour méditerranéen. La neige tombera sur les Alpes au-dessus de 1.700 mètres. Le vent de sud soufflera fort dans le domaine de l'Autan et en vallée du Rhône, atteignant parfois 70 à 90 km/h en pointe et localement près de 100 km/h en Auvergne.



Sur le nord-est du pays, après quelques grisailles matinales, un ciel voilé s'imposera en devenant de plus en plus nuageux par l'ouest avant l'arrivée de la pluie dans la nuit.

Les températures

Les minimales, très douces, varieront entre 1 à 4 degrés sur le nord-est et 6 à 10 degrés partout ailleurs. Les maximales atteindront généralement 11 à 16 degrés, localement 9 à 10 dans le nord-est, parfois 17 à 18 en Corse et sur le Pays Basque.