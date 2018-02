et AFP

publié le 08/02/2018 à 14:08

Le répit aura été de courte de durée. De nouvelles chutes de neige sont attendues vendredi 9 février dans le nord du pays, notamment en Île-de-France, déjà touchée par un important épisode neigeux mardi 6 février, a annoncé Météo France.





Ce nouvel épisode neigeux moins important que le précédent va démarrer en fin de nuit de jeudi à vendredi. La perturbation arrivera par l'ouest, provoquant d'abord des pluies sur la Bretagne, avant de se transformer en neige en Normandie et d'atteindre la région parisienne en tout début de matinée vendredi. L'institut météorologique prévoit entre 3 et 7 cm de neige de la frontière belge au Limousin, en passant par la Picardie, l'Île-de-France et le Centre.

Ces précipitations pourraient engendrer des difficultés supplémentaires dans ces régions déjà enneigées depuis mardi 6 février. Les faibles températures de ces derniers jours n'ont pas permis à la neige de fondre. La nuit de mercredi à jeudi a été particulièrement froide, avec -13,7 degrés à Orgerus (Yvelines), -12,7 degrés à Pontoise (Val-d'Oise) ou encore -12,6 degrés à Orléans (Loiret).

Jeudi 8 février, huit départements d'Île-de-France étaient toujours placés en vigilance orange pour neige et verglas. Météo France prévient que d'autres départements pourraient être placés en vigilance lorsque la perturbation fera son arrivée ce soir.