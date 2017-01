Météo : l'Ardèche, la Drôme et le Vaucluse placés en vigilance orange

La vigilance dans ces trois départements restera en vigueur jusqu'au 27 janvier, 14 heures.

Les conditions météorologiques ne semblent pas s'arranger en France. Après une deuxième quinzaine de janvier assez difficile pour qu'EDF et les gestionnaires de transport d'électricité s'inquiètent d'un possible manque d'énergie, certains départements restent toujours plus vulnérables que d'autres. Mercredi 25 janvier, Météo-France a annoncé que trois départements du sud-est français avaient été placés en vigilance orange neige et verglas. Il s'agit de l'Ardèche, du Vaucluse, et de la Drôme. Le bulletin de vigilance restera en vigueur jusqu'au 27 janvier, 14 heures.



Dans l'Ardèche, plusieurs chutes de neige, parfois abondantes, ont eu lieu au cours de la journée de mercredi et se sont poursuivies durant la nuit. Elles devraient se renforcer dans la journée de jeudi, notamment dans la partie du massif des Cévennes située dans le département. Selon Météo-France, ces chutes persisteront jusqu'à vendredi.



En raison d'un fort vent de sud-est, des congères, des bancs de neige, se formeront tandis que les conditions de circulation pourraient devenir très difficiles. Les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone risquent également d'être perturbés. Par ailleurs, du verglas avait été observé en fin de soirée au niveau du réseau routier sur le sud de l'Ardèche et de la Drôme, ainsi que sur le nord du Vaucluse.