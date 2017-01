Météo France place la Corse en alerte orange pour pluie-inondation

L’événement doit commencer samedi 21 janvier à minuit et se terminer le lendemain vers 21 heures.

Alerte orange pour pluies et inondations en Corse, a annoncé samedi matin Météo-France. L’événement doit commencer samedi 21 janvier à minuit et se terminer le lendemain vers 21 heures.



"De fortes pluies parfois orageuses vont gagner la Corse dans la nuit de samedi à dimanche. Sur une grande partie est et sud de l'île, en particulier les versants est des massifs, ces pluies fortes et continues se maintiennent jusqu'en fin de journée de lundi", a indiqué Météo-France. "Les cumuls attendus pour l'ensemble de l'épisode sont : 100 à 200 mm sur le littoral oriental et l'extrême sud de l'île, 200 à 300 mm sur les massifs orientaux (dès les premiers contreforts) jusqu'à 300 à 400 mm sur les versants est des massifs.



La limite pluie-neige se situera entre 1200 et 1400 m en début d'épisode puis remontera progressivement vers 1500 à 1800 m, selon les prévisionnistes. Ces derniers précisent que "la fonte de la neige présente actuellement à basse altitude pourra accentuer les phénomènes de crues et de ruissellement. Sur la côte orientale, la présence d'une forte houle de Sud-Est générera l'évacuation des eaux vers la mer."