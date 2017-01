INVITÉE RTL - Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire, garantit l'alimentation électrique dans tout le pays ce mardi.

17/01/2017

La France se prépare à une semaine de températures négatives. Il s'agit de la semaine la plus froide depuis 2012. Qu'est-il prévu par les autorités en cas de pénurie d'électricité ? Invitée de RTL ce mardi 17 janvier, Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire (SFEN), assure que l'alimentation électrique sera suffisante ce mardi. Et ce pour plusieurs raisons. "La première, c'est que l'on n'est pas à un pic historique de froid. La seconde raison, c'est que le parc nucléaire a maintenant terminé l'essentiel de ces contrôles, et donc on a 90% du parc nucléaire qui fonctionne aujourd'hui."



Face à la vague de froid, le planning du contrôle de certaines centrales a dû être partiellement révisé. "L'essentiel des contrôles ont été fait cet automne. EDF a demandé à l'Autorité de sûreté nucléaire si elle pouvait décaler (les travaux) des trois dernières centrales (sur les 12)."

"Ne pas mettre en route sa machine à laver" à 19 heures

RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, en appelle également à la mobilisation des Français, en leur demandant par exemple de baisser la température dans le logement aux heures de pointe. En quoi ces gestes du quotidien peuvent aider à éviter les coupures d'électricité. "À sept heures du soir, en France en hiver, on a une pointe de consommation (...) RTE demande aux Français de ne pas mettre en route toutes les machines en même temps, ce n'est pas le moment de mettre en route la machine à laver le linge".

21 entreprises ont un contrat spécifique avec RTE

Les entreprises participent, elles aussi, à la réduction de la consommation d'électricité. "Il y a 21 grands sites industriels en France qui ont un contrat spécifique avec RTE. Ils acceptent de réduire leur consommation d'électricité aux heures de pointe (en échange d'une réduction sur leur contrat électrique) pour ce service qu'elles rendent à la communauté." Valérie Faudon a, en revanche, refusé de donner le nom de ces 21 entreprises.