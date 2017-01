Météo France place deux départements en alerte orange neige et verglas

Un court épisode neigeux est attendu dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône mercredi 25 janvier.

Crédit : JEFF PACHOUD / AFP Une route sous la neige (illustration)

"Le verglas, inhabituel sur nos régions et même en faible quantité, peut perturber de nombreuses activités économiques et est particulièrement gênant pour la circulation routière", relève Météo-France, qui a placé mardi 25 janvier en vigilance orange à la neige et au verglas les départements du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, prévoyant un court épisode neigeux sur ces départements dans la fin de la nuit de mardi à mercredi.



Autour de 06h00, Météo-France prévoit "de la pluie ou neige mouillée venant se congeler sur les sols froids, phénomène glissant particulièrement dangereux pour les transports qui doit faire l'objet de la plus grande prudence". Outre le verglas, Météo-France évoque "un risque de neige tenant au sol sur l'axe de la vallée du Rhône, d'Arles à Bollène, en passant par le pays d'Avignon", atteignant 1 à 4 cm. L'alerte orange est activée jusqu'à mercredi 10h00.



En début de matinée, sur le sud-ouest de Rhône-Alpes, de faibles chutes de neige pourront encore blanchir les sols jusqu'à très basse altitude, vers 300 m en général, localement en plaine, puis elles se limiteront peu à peu au relief. Sur l'ouest de la région Paca et en basse vallée du Rhône, il pleuvra près du littoral, mais dans les terres, des pluies verglaçantes ou des chutes de neige seront possibles à très basse altitude, voire en plaine jusqu'en milieu de matinée.