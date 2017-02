L'institut météorologique appelle à la prudence dans 21 départements de la moitié nord et quatre de la moitié sud.

Crédit : JEFF PACHOUD / AFP Une route sous la neige (illustration)

par Ludovic Galtier publié le 12/02/2017 à 06:51

Si les températures repartiront à la hausse en début de semaine, Météo France appelle à la plus grande prudence dans 25 départements du pays. Instaurée samedi 11 février, la vigilance orange "neige-verglas" est maintenue dans les départements de l'Aisne (02), du Cher (18), de l'Eure-et-Loir (28), de l'Indre (36), de l'Indre-et-Loire (37), du Loir-et-Cher (41), du Loiret (45), du Maine-et-Loire (49), de l'Oise (60), de la Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), de la Seine-et-de la Marne (77), des Yvelines (78), des Deux-Sèvres (79), de la Vienne (86), de l'Yonne (89), de l'Essonne (91) et du Val-d'Oise (95).



À cette occasion, Météo France rappelle que "le verglas même en faible quantité peut perturber notablement de nombreuses activités et est particulièrement gênant pour la circulation routière."



Par ailleurs, la douceur, qui arrive par le sud du pays, entraîne la formation de vents violents. Le drapeau orange est ainsi hissé par Météo France dans 4 départements en raison de ce phénomène. Dès 20h ce dimanche 12 février, les habitants de l'Aveyron (12), de la Haute-Garonne (31), du Tarn (81) et du Tarn-et-Garonne (82) sont invités à se protéger du vent, dont la vitesse pourrait atteindre en plaine 100 km/h la nuit prochaine et lundi 13 février.