Météo en France : les prévisions du samedi 11 février

De faibles chutes de neige se produiront samedi sur le nord du pays, tandis que le temps sera pluvieux dans le Sud-Est, selon les prévisions de Météo-France.

Crédit : JEFF PACHOUD / AFP Une route sous la neige (illustration)

par Valérie Quintin , AFP publié le 11/02/2017 à 07:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le ciel reste couvert des Ardennes aux côtes de la Manche. De faibles chutes de neige sont possibles sur les Hauts-de-France. Elles s'étendent jusqu'en Île-de-France et le nord du Centre et blanchissent temporairement les sols en matinée et en soirée. De rares averses de neige peuvent tomber sur le littoral de la Bretagne à la Côte d'Opale en première partie de journée.

Du Massif central à l'Alsace, le gris domine le ciel. Le temps est également humide avec des pluies faibles le matin, devenant plus fréquentes à partir de la mi-journée. Ces pluies peuvent être mêlées à quelques flocons à basse altitude. Les nuages restent présents autour du Golfe du Lion. Ils donnent de la pluie toute la journée et s'accompagnent d'un vent d'est sensible sur les côtes de Méditerranée. Sur les Cévennes, la neige tombe à partir de 900-1.000m.

Sur la moitié ouest et du Centre-Est à la Côte d'Azur les éclaircies sont très rares. Les nombreux passages nuageux sont porteurs de quelques gouttes sur l'Aquitaine en soirée. Le vent d'autan est modéré dans son domaine et souffle entre 60 et 70 km/h sur les hauteurs du Tarn et le Lauragais, voire 80 à 90 km/h par moments.

Les températures

Les faibles gelées sont généralisées sur la moitié nord. Elles restent plus isolées dans le Sud-Ouest. En bord de Méditerranée, les minimales sont comprises entre 5 et 9 degrés. L'après-midi, le mercure n'affiche pas plus de 2 à 5 degrés de la Normandie aux frontières belge et allemande. On attend entre 4 et 8 degrés ailleurs de la Bretagne à la Bourgogne, 7 à 13 degrés sur la moitié sud, jusqu'à 13 à 15 degrés dans le Sud-Est.