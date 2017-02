Le temps de ce mercredi 8 février sera marqué par un temps frais et instable.

par Louis Bodin , AFP publié le 08/02/2017 à 06:01

Le temps mercredi sera essentiellement frais et instable, selon les prévisions de Météo-France. Du Nord-Est à Rhône-Alpes, le temps sera gris et maussade avec un peu de pluie localement. Du Nord au Massif-central et aux Pyrénées ainsi que de PACA à la Corse, les nuages domineront et donneront des averses en journée.



Il neigera à partir de 700/800 mètres sur les Pyrénées, les Alpes et le Massif-central, un peu plus bas sur le relief de l'Est, à partir de 1.200 mètres sur les Alpes du sud et de 1.500 mètres sur la Corse. Dans l'après-midi, quelques flocons seront possibles jusqu'en plaine, près des frontières du Nord.



Ailleurs, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies avec tout au plus quelques ondées éparses près des côtes de la Normandie et de l'Aquitaine. Autour de la Méditerranée, mistral et tramontane souffleront respectivement jusqu'à 90 et 100 km/h en rafales.

Les températures

Côté températures, le matin il fera localement 0 degré dans les vallées de l'Est et 1 à 8 degrés ailleurs, de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 3 à 7 degrés dans l'Est, 6 à 11 degrés ailleurs, jusqu'à 12 à 14 degrés près de la Méditerranée.