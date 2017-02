Météo France place 21 départements en vigilance orange "neige et verglas"

Météo France a annoncé une vigilance orange pour 21 départements en France métropolitaine.

Avis de grand froid sur l'Hexagone. Météo France a annoncé, ce 11 février, une vigilance orange "neige et verglas" pour 21 départements en France métropolitaine. Cette alerte court de minuit, dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 février, jusqu'à dimanche 15 heures. Les départements concernés sont l'Aisne, le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Maine-et-Loire, l'Oise, la Sarthe, Paris et tous les départements de la petite couronne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Vienne, l'Yonne, l'Essonne et le Val-d'Oise. Marqué par des pluies verglaçantes et quelques chutes de neige, cet épisode météorologique nécessite surtout une grande vigilance sur les réseaux automobiles.



La perturbation est amenée à remonter "vers le nord" et "s'étendre vers l'ouest de la France" dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 février. "L'air froid résiste près du sol et les premières précipitations se produisent sous forme de pluies verglaçantes pendant quelques heures avant que le redoux se généralise", prévoit Météo France. "Les départements du Poitou, du Centre sont affectés en seconde partie de nuit de samedi à dimanche. L'Île-de-France et les Pays-de-la-Loire en fin de nuit et la Picardie en début de matinée", détaille l'institut météorologique. Le risque de pluies verglaçantes est voué à diminuer le dimanche 12 en cours d'après-midi. En attendant, il convient de limiter au maximum les déplacements sur le réseau routier.