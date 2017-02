Le temps de ce vendredi 10 février sera marqué par des flocons sur le Nord-Est et un ciel variable ailleurs.

Vendredi 10 février, le temps s'annonce couvert et froid sur un petit quart nord-est, avec quelques chutes de neige éparses, tandis qu'ailleurs le ciel sera variable, selon les prévisions de Météo-France. Sur le quart nord-est, les sols blanchiront par endroits. L'après-midi, ce temps couvert et parfois neigeux gagnera les Hauts de France et l'est de l’Île-de-France.



Sur le Sud-Est, les nuages domineront également. Ils donneront quelques averses le matin sur la Provence et les Alpes. À l'ouest du Rhône, le vent tournera au secteur sud-est, il pleuvra sur les contreforts des Cévennes, il neigera au-dessus de 1.000 mètres.



Le vent d'Autan soufflera en Occitanie jusqu'à 70 km/h, il accompagnera un temps doux et sec qui gagnera tout le Sud-Ouest l'après-midi, mais le ciel sera voilé. Sur le quart nord-ouest, il fera encore frais et le ciel alternera entre nuages et éclaircies, avec un faible risque d'averses le long de la Manche.

Les températures

Les températures minimales iront de -3 à +1 degrés en général, 2 à 7 près de la Méditerranée. Les maximales oscilleront entre 3 et 8 degrés au nord de la Loire, localement 1 ou 2 sur le Nord et Pas-de-Calais, et entre 9 et 15 degrés au sud.