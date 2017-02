Le temps de ce jeudi 9 février sera pluvieux sur la Corse, avec des éclaircies sur l'ouest.

Crédit : AFP / Franck Fife Un ciel avec des nuages (illustration)

par Louis Bodin , AFP publié le 09/02/2017 à 06:04

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Jeudi 9 février, en début de journée, de nombreuses grisailles seront présentes sur l'ouest du pays de la Bretagne à la Gironde, ainsi qu'en région parisienne, mais elles se dissiperont au fil de la matinée pour laisser place à quelques éclaircies sur la façade atlantique, a annoncé Météo France. Sur la Corse, les averses resteront soutenues sur l'est de l'île en matinée. Elles seront orageuses par moments et des chutes de neige sont attendues vers 1.200 mètres. Dans l'après-midi, ces ondées s'estomperont et ce temps perturbé débordera sur les Alpes frontalières, avec de la neige à partir de 500/600 mètres. Quelques averses concerneront le littoral de Provence.



De la Normandie au Nord-Est jusqu'au massif Central le ciel restera plutôt gris et donnera de rares pluies, voire quelques flocons en début de journée sur l'Auvergne à basse altitude et le nord de Rhône-Alpes. Sur le piémont pyrénéen, de belles éclaircies domineront la journée. Elles gagneront une partie du Sud-Ouest ainsi que le Languedoc Roussillon.



Le vent restera sensible dans le Sud-Est avec des rafales de 60 à 80 km/h. Le vent de nord-est sera soutenu sur la Corse avec des rafales atteignant les 100 km/h sur la Balagne. Ce vent faiblira en cours d'après-midi.

Les températures

De faibles gelées sont attendues en matinée sur la majorité du pays. Les températures minimales seront plus douces en bord de Méditerranée avec 5 à 9 degrés. Les maximales seront plus fraîches avec 3 à 6 degrés sur la moitié nord, 7 à 11 degrés sur la façade atlantique et dans le sud, jusqu'à 10 à 14 degrés dans le Sud-Est.