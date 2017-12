et AFP

publié le 10/12/2017 à 20:15

Vents violentes, fortes précipitations, avalanches et verglas touchent plusieurs régions de l'Hexagone. 32 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France ce dimanche 10 décembre en fin d'après-midi, notamment dans le Nord où les forts vents ont privé d'électricité 20.000 foyers, a appris l'AFP auprès d'Enedis.



"Depuis 15 heures en moyenne, nous avons 20.000 foyers touchés. Nous parvenons à réalimenter, mais d'autre s le sont à leur tour, en fonction de l'avancée du vent" a déclaré la communication régionale du gestionnaire du réseau de distribution.

Les secteurs d'Arras et de Béthune (Pas-de-Calais), ont été affectés en premier, puis les pannes ont touché le littoral, Boulogne-sur-Mer et Calais, où un ferry s'est échoué dans le port. Enedis a expliqué que 300 personnes étaient mobilisées pour les réparations. Si les vents devraient faiblir en soirée, une alerte orange neige a été émise pour le Nord et le Pas-de-Calais pour lundi 11 décembre en milieu de matinée.