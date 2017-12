publié le 11/12/2017 à 19:50

Des vents violents dans le centre, des fortes pluies sur la Côte d'Azur, des phénomènes de submersion dans la région méditerranéenne, des risques d'avalanches sur le massif des Alpes ou encore du verglas dans le Nord... Les phénomènes météorologiques se sont enchaînés alors que la tempête Ana n'a cessé de progresser depuis dimanche 10 décembre.



Ce lundi 11 décembre, à 16 heures, 8 départements étaient toujours concernés par une vigilance orange : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, le Nord, le Pas-de-Calais et le Var.

En revanche, l'alerte a été levée pour les départements de l'Ain, de la Drôme, du Maine-et-Loire, du Rhône, de la Sarthe, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne puis dans les départements de l'Allier, du Cher, de l'Eure-et-Loir, du Gard, de la Gironde, de l'Hérault, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, de l'Isère, des Landes, du Loir-et-Cher, de la Loire, du Loiret, du Puy-de-Dôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Des éclaircies dès mardi

Jusqu'au milieu de la nuit, ces 8 départements pourraient encore être placés sous surveillance. "On surveille les pluies en PACA, notamment en début de nuit, alors que dans le département du Nord de nouveaux cumuls de neige sont possibles avant un retour au calme dans la seconde partie de la nuit", explique Steven Testelin, contacté par RTL.fr.



Le prévisionniste évoque alors un phénomène qui "n'est pas exceptionnel" même si celui-ci "n'est pas si courant que cela". Mais la situation tend dorénavant à s'apaiser au fil des heures. "La dépression est dorénavant centrée sur la Belgique, glisse-t-il. Avec le déplacement vers le nord-est, les vents ont perdu de la puissance. En France, la journée de mardi sera beaucoup plus calme avec le retour des éclaircies notamment". Seul l'est de la France restera encore un peu chargé, de même que la Corse.

Attention aux avalanches

La prudence sera en revanche toujours de mise sur le massif alpin. Si la vigilance orange a été levée dans les Alpes du Nord, elle demeure dans le Sud, dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes-de-Haute-Provence et dans les Alpes-Maritimes. "Le risque d'avalanches sera fort et ce même dans le nord du massif alpin", prévient Steven Testelin.

93.000 foyers privés d'électricité

L'arrivée de la tempête Ana sur le littoral français a privé en milieu d'après-midi, ce lundi 11 décembre, 93.000 foyers d'électricité. C'est dans le département du Nord que la situation est la plus problématique. 55.000 usagers étaient encore privés d'électricité en milieu d'après-midi.



Dans matinée, la Vendée était le département le plus touché par les intempéries. Jusqu'à 45.000 foyers se sont trouvés sans courant. Ils n'étaient plus que 10.000 à 16 heures. Dans les Pays de la Loire, près de 72.000 des 90.000 foyers privés d'électricité ont été réalimentés à la mi-journée.