INVITÉ RTL - Frédéric Decker, météorologue à MétéoNews, revient sur la formation de la tempête Leiv : 200.000 foyers sont privés d'électricité.

> Météo : comment s'est formée la tempête Leiv dans le Sud-Ouest ? Crédit Média : Florence Cohen Télécharger

par Florence Cohen , Ludovic Galtier publié le 04/02/2017 à 08:56

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La tempête Leiv balaie actuellement le Sud-Ouest de la France. Au moins 200.000 foyers sont privés d'électricité dans les départements de la Gironde, de la Charente et de la Charente-Maritime, toujours placés en vigilance rouge "vent violent" par Météo France, ce samedi 4 février. En duplex depuis La Rochelle, Frédéric Decker, météorologue à MétéoNews, décrit l'état de la situation. "Actuellement cela souffle très fort. Il y a eu une courte accalmie entre 7h et 7h30. Cela a repris de plus belle depuis quelques minutes avec de très fortes rafales de 130-140 km/h et une mer démontée. Il est même difficile debout actuellement."



Si la tempête touche les terres, elle s'est en fait formée en mer et s'est creusée en se rapprochant de la France, selon le spécialiste. La raison ? "Une différence de pression très importante sur des espaces assez réduits, par exemple entre Bordeaux et La Rochelle," entraînent des rafales de vents. "Elle va se désagréger en progressant dans les terres, parce qu'elle ne trouvera plus beaucoup d'énergie."



Le météorologue rappelle toutefois que le phénomène n'a rien d'exceptionnel en cette période hivernale. "L'hiver est une saison exposée aux tempêtes en France. Entre octobre et mars, on a des tempêtes assez fréquemment en France." D'autres sont potentiellement à venir : une tempête s'abattra sur la Vendée, les Charentes et l'Aquitaine dimanche 5 février.