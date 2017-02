Trois départements sont placés en vigilance rouge le 4 février : la Gironde, la Charente-Maritime et la Charente.

Crédit : FRED TANNEAU / AFP La tempête Leiv s'abat sur l'Ouest de la France, le 3 février 2017

par Ambre Deharo , Avec AFP publié le 04/02/2017 à 08:09

La tempête Leiv fait des ravages. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis a fait état le 4 février au matin d'au moins 200.000 foyers privés d'électricité, vers 8 heures dans trois départements du Sud-Ouest de la France : la Gironde, la Charente et la Charente-Maritime, placés en vigilance rouge depuis vendredi et jusqu'à samedi 13 heures. Quelque 50.000 foyers en Gironde sont concernés par les coupures, principalement dans le Médoc, et quelque 150.000 dans les Charentes, selon les informations fournies par Enedis.



La Gironde, la Charente et la Charente-Maritime connaissent en effet depuis la nuit dernière des rafales atteignant les 100 km/h. Météo France a alerté sur des possibilités de vents violents à 130 km/h sur le littoral atlantique. Au Cap Ferret, la tempête Leiv a entraîné des rafales de vent de 148 km/h, 144 km/h à Royan, en Charente-Maritime. Ces deux départements ont également été placées en alerte orange pour "vagues-submersion". Pour l'instant, aucun blessé ni de dégât majeur n'est à déplorer selon les premiers bilans des préfectures.





Aux alentours de 7h30, les sapeurs-pompiers avaient enregistré une centaine d'interventions dans ces trois départements en vigilance rouge, principalement pour des chutes d'arbres ainsi que des lignes électriques et routes coupées. À Lacanau, en Gironde, un homme a pu sortir indemne de son véhicule juste avant qu'un arbre ne s'abatte dessus, a rapporté la préfecture.



Au total 19 départements ont été placés en vigilance météorologique, tous situés dans l'ouest de la France. Vers 6h30 du matin, le gestionnaire faisait tout d'abord état de 160.000 foyers sans électricité.