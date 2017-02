Le pays est toujours balayé par la tempête samedi, selon les prévisions de Météo-France qui a placé trois départements - Gironde, Charente et Charente-Maritime - en vigilance rouge "vents violents" à partir de 5h00 samedi. L'alerte est prévue jusqu'à 13 heures.

Crédit : PASCAL GUYOT / AFP L'Hérault a été placé en vigilance orange "pluies-inondations" jeudi 13 octobre 2016 (illustration)

par Patricia Charbonnier , Avec AFP publié le 04/02/2017 à 06:43

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

En plus des trois départements placés en vigilance rouge, quatorze autres départements sont en alerte : les Landes, Deux-Sèvres, Dordogne, Vienne, Indre-et-Loir, Indre, Haute-Vienne, Corrèze, Vendée, Creuse, Cher, Allier, Puy-de-Dôme et Loire, on été placés en vigilance orange "vents violents". La fin d'événement est prévue samedi à 16 h.

De plus une vigilance orange "vagues-submersion" est lancée sur la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde et les Landes. Début d'événement samedi à 7h, fin d'événement prévue à 12h. En fin de nuit, le vent de secteur ouest à sud-ouest se renforce, les rafales atteignant rapidement 110 à 120 km/h sur le littoral de Vendée, 130 km/h sur les côtes des Landes et du sud Gironde, 140 à 160 km/h sur la côte nord de la Gironde et la côte de la Charente-Maritime.

Le passage de cette tempête génère de fortes vagues sur le littoral et une surélévation importante du niveau de la mer dans les perthuis charentais et au nord de la Gironde. Même si le coefficient de marée est faible (61), samedi matin, des submersions sur les parties exposées ou vulnérables sont possibles sur les départements placés en vigilance orange. Samedi matin, le vent violent se propagera vers le Massif central, avec des rafales de 100 à 120 km/h dans les terres, jusqu'à 130 km/h sur le relief, puis vers le Nord-Est et le Centre-Est en s'atténuant un peu. Le vent soufflera aussi très fort sur les Pyrénées. Ailleurs, le vent sera assez fort à fort, des rafales jusqu'à 80 à 90 km/h, localement 100 km/h seront possibles, excepté de la Bretagne à la frontière belge où le vent restera plus modéré.

Un temps couvert et pluvieux gagnera la moitié ouest du pays avant le début de journée, et s'étendra vers les régions de l'est en matinée. Sur la Normandie, des flocons de neige pourront se mêler à la pluie. Il neigera vers 1.000 m sur le Massif central, vers 1.200 m sur les Pyrénées, vers 1.000 à 1.500 m sur les Alpes. Vers la mi-journée une accalmie se dessinera près de l'Océan avec des pluies plus éparses. L'après-midi, le temps plus variable avec quelques averses gagnera entre l'est de la Bretagne et le pourtour méditerranéen, par contre le ciel se recouvrira vers les Pyrénées et la façade océanique, apportant des pluies faibles en fin de journée.

Les températures

Les températures seront encore un peu au-dessus des normales. Les minimales iront de 7 à 10 degrés vers la Méditerranée, 5 à 8 degrés sur la façade ouest, 2 à 6 ailleurs, localement -1 à 0 en plaine d'Alsace. Les maximales seront comprises entre 9 et 15 degrés.