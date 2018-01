publié le 25/01/2018 à 22:05

Devenu stérile suite à une erreur de diagnostic, un homme va toucher 192.920 euros d'indemnités. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le médecin qui a effectué le premier diagnostic pour "insuffisance d'examens" au terme d'une procédure de sept ans, a révélé Le Point.



Les ennuis du jeune home devenu stérile commencent le 7 décembre 2009. Il se présente aux urgences de l'hôpital de Laveran à Marseille pour des douleurs aiguës aux testicules. "Les douleurs ont persisté", précise la cour dans son arrêt du 11 janvier 2018, que nous avons pu consulter. Le 10 février 2010, et l'homme s'est à nouveau "présenté aux urgences de l’hôpital Laveran et a consulté à la maison médicale de garde attenante" un médecin généraliste.

Le médecin suspectant une inflammation des testicules fait pratiquer une échographie abdominale, sans effectuer plus d'examens. "Devant la persistance de ses douleurs, il a été hospitalisé le 19 février 2010", explique la cour.

Un testicule retiré

L'hôpital détecte alors, deux mois après sa première admission aux urgences, "une torsion un peu ancienne" au testicule droit, et une torsion récente du côté gauche. Le testicule droit a du lui être retiré, et le gauche est "atrophié avec absence de fonction testiculaire".



Condamné une première fois par le tribunal de grande instance de Marseille, le médecin a fait appel. Selon lui, le testicule droit étant déjà perdu, "il n’est pas démontré que le testicule gauche aurait pu être sauvé".



Mais la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reproché au médecin de ne pas avoir procédé à des examens complémentaires, et de ne pas avoir demandé d'avis chirurgical. Elle l'a condamné à verser 192.920 euros d'indemnités au malheureux patient.