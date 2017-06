Marseille : "C'est tous les jours 'Plus belle la vie' à l'hôtel de ville", raille Pascal Praud

et Loïc Farge

publié le 23/06/2017 à 11:00

"C'est Plus belle la vie tous les jours à l'hôtel de ville de Marseille pour les 12.000 fonctionnaires... Enfin, quand ils viennent travailler !", raille Pascal Praud. "Puisque 37 jours par an, ils sont absents. C'est une moyenne par agent, et c'est un record en France", poursuit-il. "Marseille est une caricature que nous, les Parisiens de naissance ou d'adoptions, n'oserions exprimer, mais que la municipalité marseillaise dénonce ses agents ne serait pas débordée", ajoute le journaliste.



"Ils ont le droit à une ristourne de 40 heures sur la durée annuelle du travail, c'est illégal. Les employés du Samu social travaillent une semaine sur deux, soit dix à douze jours par mois", constate Pascal Praud.

"L’administration municipale a déposé d'ailleurs une plainte contre X quand elle a découvert cette organisation atypique, qui existerait depuis des lustres", raconte-t-il. "Bref, le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, a décidé de sévir. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain", conclut le journaliste.