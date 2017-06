publié le 16/06/2017 à 11:14

"Est-ce que le bonheur dépend de chacun de nous - auquel cas il faut vite nous donner la recette, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui cherche -, ou est-ce que le bonheur est indépendant de notre volonté, qu'il ne sert à rien de chercher, le hasard ou la chance gouvernerait, comme le destin (j'ai gagné au Loto, j'ai rencontré la femme de ma vie dans des circonstances improbables...)", demande Pascal Praud.



"Figurez-vous qu'à cette question, je n'en sait fichtre rien !", concède le journaliste. "Ou plus exactement, mon avis change chaque jour, voire chaque heure", précise-t-il. "Ce qui est certain, c'est que si on ne provoque rien on ne trouvera pas grand chose", assure-t-il.



"Pour prendre l'exemple du Loto, pour gagner encore faut-il jouer !", insiste Pascal Praud. Et de conclure avec une citation ("toujours important pour terminer dans une dissertation") : "À de Gaulle à qui on demandait : 'Vous êtes heureux, mon général ?', il aurait répondu : 'Vous me prenez pour un con ?'".