publié le 20/06/2017 à 13:49

"Quand on est un ouvrier, on reste ouvrier. En tout cas, on ne devient pas député", constate Pascal Praud. "Quand on fait parfois les trois-huit, quand on n'a pas fait d'études, quand on gagne 1.600 euros net par mois en moyenne, quand on n'a pas l'habitude de parler en public, c'est difficile d'entrer dans le système", poursuit-il.



"On parle souvent de la parité homme-femme, on parle moins de la parité sociale", se désole le journaliste. "Sauf à obliger les partis politiques à présenter des candidats ouvriers, je n'ai pas de solution à vous proposer", s'excuse presque Pascal Praud. "Les masses populaires, comme disait Georges Marchais (secrétaire général du Parti communiste français de 1972 à 1994, Ndlr), n'entrent pas au Palais-Bourbon. Honnêtement, ce n'est pas complètement nouveau", concède-t-il.

"Mais si j'étais ouvrier, pas sûr que je me reconnaisse dans cette France qui gagne, plutôt bourgeoise, plutôt cultivée, plutôt CSP+, qui peuple désormais l'Assemblée nationale", confie-t-il. "Quels moyens utiliserais-je alors pour faire entendre ma voix ? Il est possible que je descende dans la rue, histoire qu'on ne m'oublie pas", conclut-il.