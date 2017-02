publié le 20/02/2017 à 19:45

Le 11 novembre dernier, devant la gare Part Dieu à Lyon, Marin et sa copine attendent le bus, c'est alors qu'un couple qui s'embrasse est pris à partie. Marin s'interpose, il est agressé sauvagement de plusieurs coups. plongé dans le coma, il tente aujourd'hui "de se reconstruire mais souffre physiquement et psychologiquement" explique sa maman ajoutant "qu'il évolue bien."



Ce jeune miraculé a été laissé pour mort et "lorsque les secours sont arrivés, il était dans un état critique et ont dû attendre plus d'une heure pour le transporter". Il fait aujourd'hui ses premiers pas mais doit toujours porter un casque car les chirurgiens ont du retirer un quart de son crâne pour laisser place à un hématome et ne pas endommager son cerveau. "Le seul moment ou Marin manifeste de la colère c'est lorsqu'il est face à son miroir. C'est très dur à gérer pour les parents".

L'association La Tête Haute a été créée par la famille de Marin et a pour but de soutenir le jeune garçon. C'est une "invitation à se serrer les coudes" explique la maman de Marin. Pour contacter La Tête Haute, il suffit d'envoyer un courrier à : Association La Tête Haute (je soutiens Marin), BP 90002. 69631 Venissieux Cedex ou alors de contacter par mail à contact@latetehaute.fr.