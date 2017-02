Avec "Chez Nous", Lucas Belveaux veut "provoquer le débat"

publié le 16/02/2017 à 20:42

Le film a provoqué une levée de boucliers chez les frontistes. Chez Nous retrace l'histoire de Pauline, une infirmière à domicile dans le Pas-de-Calais enrôlée par le Bloc identitaire, un parti d'extrême droite qui souhaite qu'elle se présente aux élections municipales. Pour son réalisateur, Lucas Belvaux, la polémique "vulgaire" et "grossière" alimentée par le Front national alors que le film n'était pas encore sorti en salle avait pour but de dire aux électeurs d'extrême droite "ce qu'ils devaient penser du film" avant qu'il ne le voient.



Par ce film, le cinéaste belge souhaite "provoquer du débat" dans le cadre d'une démarche "citoyenne". "Je pense que la démocratie a besoin du débat le plus apaisé possible et que c'est plus facile de parler autour d'un film que de son voisin", argue-t-il. Véritable explorateur de la "France invisible", Lucas Belvaux raconte la dédiabolisation du parti par le biais d'un "portrait le plus objectif possible" du FN d'aujourd'hui. Car si le parti fondé par Jean-Marie Le Pen est plus présentable qu'auparavant, l'idéologie est la même, selon le réalisateur.