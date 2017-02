Le film "Dans la forêt" pose la question de la transmission père-fils

publié le 17/02/2017 à 20:54

Polisse, La Guerre est déclarée... Fort de succès cinématographiques salués par la critique, l'acteur Jérémie Elkaïm présente Dans la forêt, le nouveau film de Gilles Marchand dans lequel il incarne un papa peu rassurant. Lorsque ses deux garçons de 8 et 11 ans le rejoignent en Suède pour les vacances, cet homme solitaire devient persuadé que son plus jeune fils a des dons. "Le film est plutôt dans le point de vue de l'enfant. C'est un film sur les sensations de l'enfance", explique Jérémie Elkaïm. "Il y a quelque chose qui plane dans le film. (...) C'est l'occasion d'aborder des sujets qui me passionnent : qu'est-ce qu'être un père, qu'est-ce qu'être un fils, la question de la transmission", dépeint l'acteur.



À la ville aussi, Jérémie Elkaïm considère que les enfants ont besoin d'une autorité. "Je pense que j'ai une éducation un peu seventies avec un laxisme latent. Peut-être que c'est un peu en opposition que j'ai cette idée. Je crois qu'il n'y a de liberté que dans un cadre", explique-t-il. "L'autorité excessive en revanche me semble être quelque chose qui peut entraver". Plus jeune, Jérémie Elkaïm voulait devenir facteur. "On apporte des nouvelles, il y a un côté un peu romantique pour moi". Il est finalement devenu acteur et possède encore, à 38 ans, beaucoup de vœux à réaliser dans son métier. Le plus important pour lui ? "Ce serait probablement réussir quelque chose que je tente à tous les films : être véritablement libre."