Julie, infirmière dans un hôpital public parisien

publié le 11/08/2017 à 07:53

Dans le quotidien de Julie, les bonnes nouvelles sont rares. Cette jeune femme de 35 ans est infirmière dans un service de pointe dans le traitement des cancers du foie. Dans sa main, un téléphone qu'elle ne quitte jamais. Il y a cinq ans, Julie a laissé de côté les seringues pour devenir infirmière coordinatrice. Son rôle : suivre les patients sur le long terme. "Je suis un peu la personne qui fait le lien entre tous les acteurs de l'hôpital qui s'occupent du patient lors de son parcours. Je fais aussi le lien avec l'entourage du patient, et je suis aussi la personne que le patient contacte quand il a un problème", confie-t-elle.



Julie prend le temps d'écouter, d'aider, de calmer aussi parfois. Elle est devenue experte dans sa spécialité, et aujourd'hui elle se sent vraiment à sa place. "Quand on a vraiment l'impression d'avoir eu un rôle dans l'amélioration de la prise en charge d'un patient, et qu'en retour on a un sourire ou un merci, c'est quand même hyper-gratifiant", dit-elle.

Ses deux parents et ses deux frères sont infirmiers. Pourtant Julie assure avoir choisi ce métier par hasard. Tout s'est joué un été alors qu'elle remplace pour les vacances une aide-soignante en réanimation. Julie ne le cache pas : certaines journées sont plus dures que d'autres. En rigolant, elle s'imagine parfois arrêter tout pour aller vendre des crêpes au bord de la mer. Mais son métier la rattrape. Aujourd'hui Julie envisage de se lancer dans la recherche, pour faire évoluer son métier et lui donner plus d'importance et de reconnaissance.