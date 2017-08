Jean-François Caron, maire d'une ville pilote du développement durable

publié le 10/08/2017 à 08:12

Quand Jean-François Caron devient maire en 2001 de cette ville du bassin minier, la situation est catastrophique. Le dernier puits de mine a fermé en 1986, et depuis tout est figé. Les sols sont pollués et affaissés, le chômage explose et les hommes meurent de la silicose. "La question qui se posait, c'était comment on va faire la ville, alors que ce qui l'a constituée c'est le charbon et que ça n'existe plus ? C'est quoi notre futur ?", explique l'édile. "C'est compliqué de se projeter dans l'avenir quand ce qui vous a constitué s'est totalement arrêté", confie-t-il.



Jean-François Caron décide donc de prendre un virage à 180 degrés. Archétype de la ville non-durable, Loos-en-Gohelle devient pionnière dans la défense de l'environnement et du développement durable. "Ce n'est pas ringard d'économiser l'eau et de respecter la planète. Cela donne un certain art de vivre. On est pauvre, mais on vit bien ensemble", plaide le maire. Cela permet aussi de retisser du lien social. À Loos-en-Gohelle, les 6.500 habitants sont impliqués dans le changement de la ville. Ils participent aux projets et au nettoyage. Surtout, ils voient des résultats concrets.

Ce maire atypique redonne du sens et de la fierté. Pas question, par exemple, de faire table rase du passé de la ville. En 2012, il obtient l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'humanité. Aujourd'hui, des gens du monde entier viennent à Loos-en-Gohelle découvrir ce laboratoire du développement durable.