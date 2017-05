publié le 08/05/2017 à 10:15

Il y a quelques jours, dans le huis clos de son bureau, Emmanuel Macron s'exclamait devant quelques proches "Quelle histoire !", en reprenant les mots de François Mitterrand. L'anecdote est rapportée ce matin par Le Parisien - Aujourd'hui en France et elle résume la tonalité de la presse du jour. Il fait nuit, il fait froid, et ce printemps qui n'arrive toujours pas. Mais sur la place du carrousel du Louvre souffle ce dimanche soir "une douce euphorie", écrit Le Monde de cet après-midi.



"Il l'a fait" s'exclame La Provence, "la victoire en marchant" titre Le Figaro, "la France qui ose" en une des Échos, "la révolution Macron" titre L'Opinion, "l'exploit Macron" pour Le Midi Libre, "39 ans et président" en une du Parisien - Aujourd'hui en France. Libération fait une double une, avec d'un coté Macron "Bien joué" et de l'autre Le Pen "Bien fait".

Des raisons d'y croire ?

"Le kid" titre même L'Express en couverture de son édition spéciale avec l'édito de Guillaume Dubois : "Au fil du temps se glissent dans une vie ces instants subtils où l'on touche du doigt les années qui passent, la première déclaration d'impôts, le crédit immobilier, qui vous endette pour 15 ans, la première fois qu'une jeune fille vous appelle Monsieur, l'ainé qui passe le bac. Et puis le jour ou l'on met dans l'enveloppe un bulletin de vote au nom d'un candidat bien plus jeune que soi. Voici que les Français viennent d'élire le plus jeune président de leur vieille histoire, c'est donc bien qu'il s'est passé dimanche quelque chose d'exceptionnel, littéralement, quelle histoire ! Et quelle chance, car de l'exceptionnel, la France en a sacrément besoin."

"La France sourit, il y a longtemps que l'on n'avait pas accolé ces deux mots", souligne Cécile Cornudet dans Les Échos. Avec Emmanuel Macron, la France grondeuse a conjuré la fatalité populiste qui semblait gagner le monde occidental. "Macron, ou l'anti-Trump", se félicite Cécile Cornudet dans les Échos.

"Une victoire large et fragile"

"Dans l'ultime bataille, la République l'emporte. Elle vient de signifier aux xénophobes - même s'ils restent forts, menaçants, actifs - qu'elle ne voulait pas d'eux", écrit Laurent Joffrin, le directeur de Libération, qui souligne qu'Emmanuel Macron a maintenant une dette envers le peuple. Oui, un jeune premier est premier en France. La chance l'a servi plus que personne. Mais, c'est aussi un calcul suprême que de saisir sa chance. Macron l'a fait, cette chance ne devra pas le quitter. "Déconne pas Manu", ironise a sa une le gratuit 20 minutes.



Car, "ne nous y trompons pas", écrit Alexis Brézet dans Le Figaro, "la France de Macron, cette France positive, dynamique, réformatrice, ouverte à l'Europe ne représente qu'un quart des Français. Deux autres quarts sont radicalement hostiles aux valeurs qu'elle incarne." "Une victoire large et fragile", titre en une La Croix. "Il n'y aura pas d'état de grâce" prévient aussi L'Humanité qui assure à sa une qu'un "nouveau combat commence" contre un président élu "sans adhésion".