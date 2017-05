publié le 08/05/2017 à 23:50

Emmanuel Macron n'aura pas connu de période de trêve. Dès le lendemain de son élection, plusieurs milliers de personnes ont manifesté, lundi 8 mai à Paris, à l'appel du collectif Front social. "Il y a nécessité de se mobiliser dès aujourd'hui" au regard du programme présenté par le président élu, cingle Romain Altmann, responsable du syndicat Info'com de la CGT et à l'origine de l’événement, qui revendique plus de 7.000 manifestants dans la capitale.



Si le syndicaliste ne remet pas en cause le résultat des urnes, il souhaite alerter les gens sur la volonté du président élu de réformer de code du travail par ordonnances, ce qui conduirait à créer une "loi El Khomri bis". Deuxième source d'inquiétude : les déclarations du "président directeur général" qui visent "à rendre plus difficiles les conditions d'accès à l'indemnisation" des chômeurs.

"Aujourd'hui, on a le sentiment d'avoir un PDG à la tête du pays plutôt qu'un président qui écoute l'ensemble des aspirations des Français, notamment des aspirations sociales", fustige Romain Altmann. Et le syndicaliste l'assure, d'autres manifestations sont à prévoir.