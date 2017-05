publié le 09/05/2017 à 09:35

"Hier (lundi 8 mai, ndlr), un ami français qui travaille en Allemagne est entré dans une réunion, et ses collègues allemands se sont levés et l'ont applaudi. Histoire vraie, il me l'a racontée dans la soirée", relate Pascal Praud. "Hier la France était le centre du monde. Et c'est notre ADN de parler au monde, non pas à cause d'un attentat, non pas à cause d'une banlieue qui s'enflamme, mais parce qu'un homme de 39 ans a pris le pouvoir, et qu'il est le plus jeune dirigeant du G20", poursuit-il.



"Le monde entier a regardé Paris. Au fond, quel que soit notre vote au premier comme au second tour (je ne vous fais pas un commentaire politique), nous sommes fiers de ce regard", se félicite le journaliste. "Si vous voyagez à l'étranger ces prochains jours, ou si vous partez cet été, on vous dira 'Vous êtes français ? Emmanuel Macron !', comme on accueillait les Américains après l'élection de Barack Obama", prédit Pascal Praud.

"Macron est un ovni. Il suffisait de regarder l'étonnant documentaire diffusé lundi soir par TF1 : les états de grâce n'existent plus, sinon 24 heures", lance le journaliste. "Hier nous étions le centre du monde. C'est déjà fini, peut-être, mais c'était bien non ?", conclut-il.