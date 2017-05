Une passation de pouvoir avec ou sans Brigitte Macron ?

et Loïc Farge

publié le 09/05/2017 à 07:21

C’est confirmé. La passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron aura bien lieu dimanche 14 mai, à 10 heures du matin, comme comme l'avait révélé RTL il y a plusieurs semaines. C'est la première fois que cette cérémonie a lieu un dimanche depuis 1906. Toute l'organisation n'est pas encore ficelée. On ne sait pas encore, par exemple, comment ou dans quelle voiture s'en ira François Hollande. On sait, en revanche, que contrairement à Nicolas Sarkozy en 2012, le président de la République sortant quittera bien le palais de l'Élysée seul. Sa compagne, Julie Gayet, n'est jamais apparue à son bras officiellement. Aucune exception ne sera faite pour son départ.



Résultat : du côté d’Emmanuel Macron la décision n'avait pas été prise encore lundi 8 mai au soir sur la présence ou pas de son épouse Brigitte à son bras le jour de la passation de pouvoir. Le président élu assume pourtant la présence récurrente de sa femme à ses côtés. Il a même affirmé sa volonté de redéfinir le statut de première dame.