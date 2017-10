publié le 17/10/2017 à 18:51

365 plaintes ont été déposées depuis l'arrivée en France de la nouvelle formule du Levothyrox. En cause : les effets secondaires qui seraient attribués à ce médicament. Des nausées, des crampes ou des vertiges qui ont poussé de nombreux patients à tirer la sonnette d'alarme.



À tel point que l'affaire Levothyrox est devenue un enjeu sanitaire majeur pour le gouvernement. L'ancienne formule avait fait son retour dans les pharmacies le 2 octobre dernier après l'intervention de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, mais les stocks avaient rapidement été épuisés.

Ainsi, dans le cadre de l'enquête ouverte à Marseille sur le nouveau Levothyrox, une perquisition a eu lieu mardi 17 octobre au siège de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), à Saint-Denis. Une opération conduite par le magistrat à la tête du pôle santé publique du parquet marseillais. L'enquête préliminaire a été ouverte pour "tromperie aggravée, atteintes involontaires à l'intégrité physique et mise en danger de la vie d'autrui", a précisé à l'AFP le procureur de Marseille Xavier Tarabeux.

Deuxième perquisition dans l'affaire Levothyrox

Il s'agit de la deuxième perquisition dans cette affaire, après celle réalisée le 3 octobre au siège de Merck - le producteur du nouveau Levothyrox - à Lyon : des boîtes de médicaments et des documents avaient alors été saisis. "Ce qui est intéressant avec ces perquisitions, qui sont prévisibles, c'est de voir si on parvient à saisir des documents authentiques [sur les changements de composition] ou si des documents disparaissent ou sont trafiqués", a commenté auprès de l'AFP Me David-Olivier Kaminski, qui représente des plaignants.



Toutefois, d'après les premiers résultats de cette enquête, les effets indésirables signalés depuis l'arrivée du nouveau Levothyrox ne seraient finalement pas liés à la formule en elle-même, mais plutôt à "un déséquilibre thyroïdien". Selon l'ANSM, le changement de formule pourrait "modifier l'équilibre hormonal et nécessiter un réajustement du dosage".