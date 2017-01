1,5 million de vignettes antipollution ont déjà été commandées sur internet. Elle sera obligatoire à compter du 16 janvier.

> 4 millions de véhicules équipés de vignettes antipollution d'ici fin mars ? Crédit Image : JEAN-PIERRE CLATOT / AFP Crédit Média : Christophe Bourroux Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La vignette antipollution sera obligatoire dès lundi 16 janvier pour rouler dans les rues de Paris. Il est possible de la commander sur internet, mais la vigilance est de mise car les arnaques pullulent sur certains sites non-officiels. 1,5 million de vignettes ont déjà été commandées et à ce rythme, ce sont quatre millions de véhicules qui devraient être équipés d'ici la fin du mois de mars.



Ces autocollant permettront d'identifier les véhicules autorisés à circuler dans les zones à circulation restreinte. Celles-ci se déclinent en six couleurs - du vert au gris - en fonction de l'émission de gaz polluants.



Tout véhicule devra posséder cette vignette pour circuler dans Paris intra muros, et ce du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures, sous peine d'une amende de 45 euros. Lors des épisodes de pics de pollution, il est probable que les voitures les plus propres soient autorisées à circuler, en lieu et place de la circulation alternée qui se base uniquement sur les plaques d'immatriculation.