publié le 20/11/2017 à 21:28

Mardi 21 novembre, les Restos du Cœur lancent leur 33e campagne. Toute l'année, 71.000 bénévoles s'activent pour venir en aide aux plus démunis. "C'est beaucoup, mais en même temps, ce n'est pas suffisant pour répondre aux besoins des personnes que nous accueillons", estime Patrice Blanc, le président des Restos, au micro de RTL.



Emmanuel Macron se rendra dans le Xe arrondissement de Paris pour lancer la saison hivernale de l'association. "(Sa venue signifie) que la société française considère qu'on doit faire quelque chose pour les plus démunis, c'est un signal très positif. On lui demandera que le Plan de lutte contre la pauvreté se concrétise. C'est une bonne idée de l'axer sur les enfants et les jeunes pour éviter le renouvellement de la pauvreté de génération en génération."

Patrice Blanc fera également part au Président de ses inquiétudes par rapport à la pérennisation du Fonds européen d'assistance aux démunis. 900.000 personnes ont fait appel à l'association l'année dernière et près de 136 millions de repas ont été distribués. "Ce sera certainement du même ordre de grandeur et probablement plus (cette année)", poursuit-il. "On l'a vu notamment cet été avec une très forte augmentation du nombre de personnes accueillies."



Quel profil ?

"On a de plus en plus de personnes qui travaillent, et donc qui ont besoin de cette aide alimentaire pour terminer le mois." Le Nord, le Pas-de-Calais, l'Est, les régions parisienne et marseillaise sont les plus touchées. "Nous constatons de plus en plus de retraités isolés en milieu rural. On a mis en place dans un grand nombre de départements des centres itinérants." Les plus jeunes ne sont pas épargnés. 31.000 bébés de moins d'un an sont aidés par les Restos.