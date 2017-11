publié le 06/11/2017 à 15:17

Il est désormais possible de trouver un restaurant Halal proche de chez vous. L'idée, simple mais très utile, vient de quatre entrepreneurs. Ils ont décidé de lancer l'application Hal'Rezo pour "pouvoir se géolocaliser et trouver une bonne table à réserver ou à prendre à emporter", comme l'explique au Parisien Théodore Timboussaint; l'un des quatre entrepreneurs à l'origine de cette idée.



C'est une expérience personnelle qui a inspiré le jeune homme : "Je cherchais un resto dans lequel je pouvais manger halal. Je me suis rendu compte qu’aucune appli n’existait pour les référencer ! On s’est dit qu’il y avait un créneau car par exemple, dans le 93 (en Seine-Saint-Denis, ndlr), la grande majorité des restos sont halal, un secteur par ailleurs en plein développement", témoigne l'entrepreneur de 29 ans.

Les jeunes entrepreneurs ont surtout voulu "casser les préjugés sur le halal en créant cette plateforme et en se diversifiant : "Il n’y a pas que des kebabs et des burgers. On trouve une grosse variété de restaurants, de l’italien, du japonais, de la cuisine française traditionnelle", poursuit Théodore Timboussaint au quotidien. L'application propose des cuisines autour de 20 à 30 euros le repas. L'objectif des créateurs est d'étendre l'application dans tout l'Hexagone.