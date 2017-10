Les peintures pour enfants contiennent-elles des produits toxiques ?

publié le 23/10/2017 à 13:06

L'UFC-Que Choisir tire la sonnette d'alarme au sujet des peintures pour enfants. Sur 17 produits testés, 12 contiennent des ingrédients nocifs pour la santé, révèle l'étude dévoilée par nos confrères de LCI. Concrètement, il s'agirait de "substances très allergisantes voire toxiques".



Déjà interdites par l'Union européenne dans les cosmétiques qui ne se rincent pas, la MIT (méthylisothiazolinone) et la MCIT (méthylchloroisothiazolinone), conservateurs jugés comme les plus allergisants du marché, entreraient dans la composition d'une peinture sur deux.

Si ces dernières devraient être retirées de la composition des jouets pour les moins de trois ans et dans les peintures au doigt, "tous les stocks fabriqués jusqu'à fin novembre seront encore commercialisés pendant des mois", s'inquiète Elisabeth Chesnais, auteur de l'étude, auprès de LCI.



L'étude alerte aussi sur le phénoxyéthanol, dont la toxicité pour le foie ne fait pas de doute, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Les concentrations en phénoxyéthanol, présent dans les peintures au doigt, excèdent la limite de 0,4% dans six produits composants sur sept. "On ne s'attendait pas à de tels résultats, surtout pour des produits s'adressant à des tout-petits", regrette Elisabeth Chesnais.