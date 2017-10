publié le 22/10/2017 à 08:02

Il arrive parfois, sans raison apparente, d’avoir les yeux qui piquent ou qui pleurent. Le docteur Saldmann explique que cette sensation peut être due à un assèchement des yeux. Or les yeux secs peuvent donner une fausse impression de fatigue, alors qu’il n’en est rien. Afin de se sentir en pleine forme, il faut que les yeux soient bien lubrifiés.



Pour remédier à cette situation, le docteur Saldmann préconise un geste simple. Il existe dans les canaux lacrymaux une forme d’huile, qui si elle chauffe un peu circulera mieux et lubrifiera l’œil. Ainsi, en frottant fort ses mains l’une contre l’autre, puis en les appliquant comme des coquilles sur les yeux, cela va produire une sensation de chaleur. Et celle-ci va permettre une meilleure lubrification de l’œil, qui viendra soulager la sécheresse oculaire.

Il est possible de compléter ce geste en réalisant un petit massage des paupières. Physiologiquement ces deux gestes permettront une meilleure lubrification des yeux. Au contraire, s’asperger le visage d’eau fraîche peut ne pas être une bonne idée, puisque cela va refroidir les yeux, termine le docteur Saldmann.