Les Enfoirés 2017 : un nouvel album et un DVD pour financer des repas

publié le 04/03/2017 à 01:00

Comme chaque année depuis l'hiver 1985, date de leur création par Coluche, Les Restos du cœur se mobilisent pour venir en aide aux plus démunis. De l'aide alimentaire à l'aide à la personne, l'association ne se cesse de se battre. Après avoir accueilli l'an dernier 950.000 personnes et servi près de 130 millions de repas, les Resto du Cœur ont lancé leur dernière campagne hivernale en novembre dernier.



Ce week-end est donc placé sous le signe de la solidarité : les Restos du Cœur organisent leur grande collecte nationale de denrées alimentaires et de produits d’hygiène aujourd’hui, demain et dimanche matin, afin de renouveler les stocks pour la campagne d'été. Les 70.000 bénévoles des Restos vous donnent rendez-vous dans plus de 6.000 grandes surfaces répartis partout en France.

Pour soutenir les Restos, Les Enfoirés ont pris l'habitude de se réunir sur scène chaque année. Après leur grande tournée française et une série de concerts événements, toute la troupe sera en prime time sur TF1 et RTL le vendredi 3 mars.



Le lendemain de la diffusion du spectacle, samedi 4 mars, le double CD et le DVD Mission Enfoirés avec l'intégralité du concert et de nombreux bonus, seront mis en vente au profit des Restos du Cœur. Chaque vente permet à l'association de distribuer 17 repas.

Le visuel du double album live et du DVD du nouveau spectacle des Enfoirés Crédit : Columbia

> Les Enfoirés - Juste une p'tite chanson Durée : | Date : 03/03/2017

Pour faire un don aux Restos du Coeur

Par chèque à l'adresse suivante :

Les Restaurants du Cœur - Service Donateurs - 42, rue de Clichy - 75009 Paris.



Par internet : www.restosducoeur.org