publié le 04/03/2017 à 09:29

Le dernier spectacle des Enfoirés était très réussi. Malheureusement, vous n’avez pas pu le voir lors de sa diffusion sur TF1 vendredi 3 mars, ni l'écouter sur RTL. Première réaction : vous vous dites que vous allez revoir Mission Enfoirés en replay. C’est ce que vous avez l'habitude de faire pour vos séries préférées toute l’année. D’autant que TF1 a pris pour habitude de mettre à disposition tous ses programmes sur son portail MyTF1, sauf... le concert des Enfoirés.



Cette année encore, la première chaîne ne proposera pas de séance de rattrapage du spectacle des Enfoirés, enregistré au Zénith à Toulouse. Vous devrez donc vous contenter d'un compte-rendu et de quelques moments immortalisés en photos. Mais pourquoi le programme télévisé le plus regardé de l’année (hors compétition sportive), vu en moyenne pas 12 millions de téléspectateurs, n’apparaît pas dans le catalogue du replay ?

L’explication est pourtant très simple : pour les Restos du cœur, l'objectif de cette diffusion télévisée est de promouvoir la vente du double CD et DVD issus du concert, dès le 4 mars. Le replay représenterait une forte concurrence et ne pousserait pas à débourser le moindre centime pour l’association. Or la vente des CD et DVD du concert des Enfoirés permet de récolter plus de 20 millions d’euros pour l’association, ce qui constitue une part essentiel de son budget annuel. Chaque vente permet à l'association de distribuer 17 repas aux plus démunis.