publié le 02/01/2017 à 22:14

Les chauffeurs de VTC et l'entreprise Uber se livrent toujours à un impitoyable bras de fer. Après plusieurs actions visant à dénoncer leurs conditions de travail et obtenir un infléchissement de la société californienne, notamment sur la commission prélevée sur chaque course, les prestataires de la plateforme de réservation en ligne se rassembleront devant le siège parisien d'Uber, mardi 3 janvier.



"Nous serons devant le siège", dans le XIXe arrondissement de Paris, pour "déranger Uber" et l'amener à "fermer ses locaux" alors même que l'entreprise prévoit une journée de recrutement de chauffeurs VTC mardi, a expliqué à l'AFP Sayah Baaroun, du syndicat Unsa VTC. Les manifestants pourraient même pousser leur action jusqu'aux locaux d'Uber à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, pour "montrer qu'on ne lâche rien, que la pression ne redescend pas", a indiqué de son côté Jean-Luc Albert, président de l'association Actif-VTC.



Cette journée de recrutement, organisée dans les locaux parisiens du géant américain, est justement, pour Jean-Luc Albert, une opportunité de dire que "les dessous de la mariée ne sont pas roses", a-t-il également affirmé, assurant que les chauffeurs "ne gêneraient aucune circulation".

Une "grosse mobilisation" le 16 janvier ?

Après plusieurs opérations de blocage et des manifestations en région parisienne, notamment aux aéroports, durant le mois de décembre, les organisations de chauffeurs (Unsa, Capa-VTC, Actif-VTC) avaient annoncé une "trêve des confiseurs" à Noël.



Dans le conflit qui les oppose, les chauffeurs de VTC reprochent à Uber, le leader du marché, d'imposer des conditions de travail "indignes" avec un prix minimum de la course descendu à six euros. Ils réclament également un droit de regard sur les pratiques jugées "abusives" de déconnexion qui peut les priver d'accès à la plateforme, souvent à la suite de commentaires négatifs d'un client.



Les manifestants envisagent d'ores et déjà "une grosse mobilisation place de la Bastille le 16 janvier", selon Sayah Baaroun, si le médiateur nommé par le gouvernement pour mener une négociation d'ici au 31 janvier, "ne [les] recontacte pas" ou "s'il n'y a pas d'avancées".