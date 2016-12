McDonald's pourra bientôt être livré à domicile avec UberEATS

La chaîne de fast-food va tester la livraison à domicile dès janvier prochain dans certaines villes américaines.

par Claire Gaveau publié le 21/12/2016 à 22:52

Qui n'a jamais rêvé de voir arriver directement chez soi un Big Mac, un Royal Bacon ou encore un CBO ? C'est une avancée qui devrait faire rêver de nombreux amateurs de fast-food. McDonald's serait en train de conclure un partenariat avec UberEATS pour proposer la livraison aux utilisateurs de l'application du géant de VTC.



Il faudra cependant patienter avant que cette avancée ne débarque en France. Business Insider, qui détaille l'information, explique que 200 magasins américains vont proposer ce nouveau service. Pour en profiter, il faudra se situer à Orlando, Tampa et Miami et être parmi les heureux sélectionnés. Si peu d'informations ont filtré à l'heure actuelle, le média américain précise en effet que ce test ne sera pas ouvert à l'ensemble de la population.



Un test qui pourrait dès lors s'apparenter à une véritable avancée alors que les grandes chaînes de fast-food rechignent jusqu'à présent à céder aux appels des livreurs indépendants comme Foodora ou autre Alloresto. Mais cette politique semble considérablement évoluer chez McDonald's. La chaîne s'apprête à lancer une nouvelle application qui permettra aux personnes de commander et de payer directement en ligne. Un nouveau service qui sera notamment disponible aux États-Unis mais également en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et en France.